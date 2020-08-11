NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2020 15:34
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Yılı, Altı Aylık Rapor ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868012
BIST
16:491.109
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 33,34
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.110
En Düşük
1.082
16:497,2398
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0979
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
16:498,5302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0855
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
16:49454,22
En Yüksek
|Değişim
|: -5,06%
|| -24,23
|Açılış
|: 454,22
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,85
BIST En Aktif Hisseler16:49
|MEGAP
|3,64
|1.527.094
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.527.094
|% 10,30
|
|OSTIM
|2,86
|60.283.958
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|10.070.319
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.772.275
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|58.405.717
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.201.638
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,33
|1.643.963.675
|% 7,29
|
|ASELS
|18,33
|1.595.572.066
|% 1,66
|
|SISE
|6,39
|1.402.193.157
|% 7,39
|
|EKGYO
|2,05
|1.325.218.158
|% 3,54
|
|GARAN
|6,99
|1.212.321.973
|% 6,39
|
|EKGYO
|2,05
|1.325.218.158
|% 3,54
|
|SISE
|6,39
|1.402.193.157
|% 7,39
|
|AKBNK
|5,02
|995.911.262
|% 5,46
|
|YKBNK
|2,15
|423.732.956
|% 5,39
|
|GARAN
|6,99
|1.212.321.973
|% 6,39
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2358
|7,2398
|% -1,33
|
|Euro
|8,5196
|8,5302
|% -0,99
|
|Sterlin
|9,4636
|9,5111
|% -1,05
|
|Frank
|7,8897
|7,9372
|% -1,15
|
|Riyal
|1,9245
|1,9341
|% -1,35
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-86,70
|
|Altın Gr.
|455
|456
|-22,91
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-192,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|-183,45
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|-88,74
|
|Çeyrek
|731
|749
|-44,37
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|-2,12
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,54
|
|B. Petrol
|45,67
|45,67
|0,68
|