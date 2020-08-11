NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2020 15:44
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Yılı, Altı Aylık Rapor ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868028
BIST
16:591.107
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 31,48
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.110
En Düşük
1.082
16:597,2413
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,0964
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
16:598,5261
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0896
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
16:59452,72
En Yüksek
|Değişim
|: -5,38%
|| -25,73
|Açılış
|: 452,72
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,85
BIST En Aktif Hisseler16:59
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|OSTIM
|2,86
|60.301.481
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|879.346
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.783.727
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|58.770.325
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.216.915
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,32
|1.654.065.493
|% 7,20
|
|ASELS
|18,29
|1.618.182.847
|% 1,44
|
|SISE
|6,37
|1.407.930.610
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,04
|1.356.034.137
|% 3,03
|
|GARAN
|6,98
|1.243.447.731
|% 6,24
|
|EKGYO
|2,04
|1.356.034.137
|% 3,03
|
|SISE
|6,37
|1.407.930.610
|% 7,06
|
|AKBNK
|5,02
|1.020.851.013
|% 5,46
|
|YKBNK
|2,14
|430.848.149
|% 4,90
|
|GARAN
|6,98
|1.243.447.731
|% 6,24
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2348
|7,2413
|% -1,31
|
|Euro
|8,5168
|8,5261
|% -1,04
|
|Sterlin
|9,4639
|9,5113
|% -1,05
|
|Frank
|7,8908
|7,9383
|% -1,13
|
|Riyal
|1,9238
|1,9335
|% -1,38
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-86,12
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-24,13
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.081
|-182,00
|
|Tam
|3.008
|3.085
|-193,31
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-93,51
|
|Çeyrek
|729
|746
|-46,75
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,05
|-2,10
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,55
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,46
|