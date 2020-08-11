NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2020 15:36
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 Yılı, Altı Aylık Rapor ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868018
BIST
17:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 33,01
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.110
En Düşük
1.082
17:057,2399
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0978
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
17:058,5213
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0944
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
17:05452,42
En Yüksek
|Değişim
|: -5,44%
|| -26,03
|Açılış
|: 452,42
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,43
BIST En Aktif Hisseler17:05
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|21.793.322
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.364.616
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|879.346
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|58.831.215
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.256.221
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,31
|1.658.731.613
|% 7,10
|
|ASELS
|18,28
|1.632.899.003
|% 1,39
|
|SISE
|6,36
|1.410.102.295
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,04
|1.367.652.633
|% 3,03
|
|GARAN
|6,95
|1.265.274.789
|% 5,78
|
|EKGYO
|2,04
|1.367.652.633
|% 3,03
|
|SISE
|6,36
|1.410.102.295
|% 6,89
|
|AKBNK
|5,01
|1.030.381.510
|% 5,25
|
|YKBNK
|2,13
|432.007.636
|% 4,41
|
|GARAN
|6,95
|1.265.274.789
|% 5,78
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2335
|7,2399
|% -1,33
|
|Euro
|8,5116
|8,5213
|% -1,10
|
|Sterlin
|9,4612
|9,5087
|% -1,07
|
|Frank
|7,8872
|7,9347
|% -1,18
|
|Riyal
|1,9243
|1,9340
|% -1,36
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-86,70
|
|Altın Gr.
|455
|456
|-22,91
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-192,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|-183,45
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|-88,74
|
|Çeyrek
|731
|749
|-44,37
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|-2,12
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,54
|
|B. Petrol
|45,67
|45,67
|0,68
|