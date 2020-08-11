NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2020 15:40
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 Yılı, Altı Aylık Rapor ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868023
BIST
17:081.108
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 32,74
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.110
En Düşük
1.082
17:087,2398
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0979
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
17:088,5263
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0894
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
17:08452,20
En Yüksek
|Değişim
|: -5,49%
|| -26,25
|Açılış
|: 452,20
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,43
BIST En Aktif Hisseler17:06
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|ALCAR
|94,60
|10.079.496
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.793.322
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.364.616
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|58.882.350
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.269.456
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,31
|1.661.031.582
|% 7,10
|
|ASELS
|18,27
|1.636.134.539
|% 1,33
|
|SISE
|6,36
|1.411.903.890
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,04
|1.367.999.285
|% 3,03
|
|GARAN
|6,96
|1.268.257.453
|% 5,94
|
|EKGYO
|2,04
|1.367.999.285
|% 3,03
|
|SISE
|6,36
|1.411.903.890
|% 6,89
|
|AKBNK
|5,02
|1.031.304.545
|% 5,46
|
|YKBNK
|2,13
|432.080.114
|% 4,41
|
|GARAN
|6,96
|1.268.257.453
|% 5,94
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2366
|7,2401
|% -1,33
|
|Euro
|8,5131
|8,5216
|% -1,09
|
|Sterlin
|9,4603
|9,5077
|% -1,08
|
|Frank
|7,8863
|7,9338
|% -1,19
|
|Riyal
|1,9242
|1,9338
|% -1,37
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-86,12
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-24,13
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.081
|-182,00
|
|Tam
|3.008
|3.085
|-193,31
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-93,51
|
|Çeyrek
|729
|746
|-46,75
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,05
|-2,10
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,55
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,46
|