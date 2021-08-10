NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 10:09
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Yılı, Altı Aylık Rapor ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956757
BIST
10:091.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,53
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.431
En Düşük
1.426
10:098,6478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0095
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
10:0910,1564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1354
10:09482,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,41
|Açılış
|: 482,59
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler10:09
|RODRG
|17,84
|1.106.615
|% 9,99
|
|PENTA
|59,00
|14.162.712
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|AYES
|20,28
|98.682
|% 8,33
|
|GENIL
|15,35
|108.127.522
|% 7,34
|
|DYOBY
|11,39
|7.178.251
|% -9,96
|
|IDGYO
|4,03
|1.321.562
|% -9,84
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|FADE
|10,01
|20.678.701
|% -8,83
|
|MRSHL
|248,00
|711.480
|% -6,59
|
|EREGL
|19,81
|138.924.145
|% -3,46
|
|GENIL
|15,35
|108.127.522
|% 7,34
|
|SISE
|8,25
|81.123.032
|% 0,86
|
|GARAN
|9,12
|75.288.961
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,88
|59.561.961
|% -1,13
|
|ODAS
|1,37
|17.993.452
|% -1,44
|
|SISE
|8,25
|81.123.032
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,85
|16.916.689
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,45
|22.086.441
|% 0,41
|
|IHLAS
|0,59
|5.323.573
|% 1,72
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6427
|8,6478
|% 0,11
|
|Euro
|10,1377
|10,1564
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9345
|11,9944
|% 0,13
|
|Frank
|9,3615
|9,4179
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2981
|2,3096
|% 0,12
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|5,82
|
|Altın Gr.
|482
|483
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,06
|
|B. Petrol
|69,86
|69,86
|0,82
|