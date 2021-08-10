NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 10:12
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Yılı, Altı Aylık Rapor ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956761
BIST
09:551.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.430
En Düşük
1.430
09:558,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
09:5510,1570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1374
09:55483,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,92
|Açılış
|: 483,11
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler09:55
|RODRG
|17,84
|719.006
|% 9,99
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|KAPLM
|27,44
|782.506
|% 8,46
|
|AYES
|20,28
|98.682
|% 8,33
|
|SANKO
|12,13
|1.149.318
|% 6,87
|
|FADE
|9,89
|98.973.145
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|931.083
|% -9,84
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|MRSHL
|241,00
|113.270
|% -9,23
|
|KLNMA
|19,42
|101.936
|% -2,90
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 0,00
|
|FENER
|37,64
|476.386.849
|% 0,00
|
|EREGL
|20,52
|397.658.409
|% 0,00
|
|FROTO
|173,50
|336.979.921
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,32
|92.540.995
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,58
|24.924.817
|% 0,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6441
|8,6487
|% 0,12
|
|Euro
|10,1506
|10,1570
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9287
|11,9885
|% 0,08
|
|Frank
|9,3528
|9,4092
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2962
|2,3078
|% 0,04
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|6,33
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,07
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,93
|