NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 10:12
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Yılı, Altı Aylık Rapor ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956767
BIST
10:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,65
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.431
En Düşük
1.427
10:058,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
10:0510,1544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0068
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1354
10:05482,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,91
|Açılış
|: 482,10
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler10:05
|RODRG
|17,84
|981.468
|% 9,99
|
|SANKO
|12,48
|5.453.875
|% 9,96
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|AYES
|20,28
|98.682
|% 8,33
|
|KAPLM
|27,36
|2.251.307
|% 8,14
|
|DYOBY
|11,39
|5.672.311
|% -9,96
|
|IDGYO
|4,03
|1.236.706
|% -9,84
|
|FADE
|9,92
|11.499.037
|% -9,65
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|MRSHL
|246,00
|286.983
|% -7,34
|
|HLGYO
|2,26
|66.040.382
|% 0,00
|
|EREGL
|19,98
|51.561.583
|% -2,63
|
|GENIL
|15,23
|50.353.146
|% 6,50
|
|ISFIN
|3,02
|45.146.119
|% 0,00
|
|EGEEN
|1.335,00
|36.998.733
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,26
|66.040.382
|% 0,00
|
|GSDHO
|1,92
|35.780.366
|% 0,52
|
|ISFIN
|3,02
|45.146.119
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,24
|12.341.370
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,59
|4.993.691
|% 1,72
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6403
|8,6453
|% 0,08
|
|Euro
|10,1491
|10,1544
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9260
|11,9858
|% 0,05
|
|Frank
|9,3524
|9,4087
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2969
|2,3084
|% 0,07
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|6,06
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,06
|
|B. Petrol
|69,91
|69,91
|0,87
|