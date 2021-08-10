NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 10:13
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Yılı, Altı Aylık Rapor ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956768
BIST
10:041.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,21
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.431
En Düşük
1.428
10:048,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
10:0410,1553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1354
10:04482,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,07
|Açılış
|: 482,26
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler10:04
|RODRG
|17,84
|719.006
|% 9,99
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|KAPLM
|27,44
|782.506
|% 8,46
|
|AYES
|20,28
|98.682
|% 8,33
|
|SANKO
|12,13
|1.149.318
|% 6,87
|
|FADE
|9,89
|98.973.145
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|931.083
|% -9,84
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|MRSHL
|241,00
|113.270
|% -9,23
|
|EDIP
|3,78
|3.211.972
|% -5,26
|
|EREGL
|20,52
|397.658.409
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,39
|225.463.911
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 0,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 0,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,58
|24.924.817
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,39
|225.463.911
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,26
|66.040.382
|% 0,00
|
|BSOKE
|2,28
|62.777.479
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6415
|8,6429
|% 0,05
|
|Euro
|10,1485
|10,1553
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9325
|11,9924
|% 0,11
|
|Frank
|9,3616
|9,4180
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2975
|2,3090
|% 0,10
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|6,18
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,06
|
|B. Petrol
|69,91
|69,91
|0,87
|