NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 10:16
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı, Altı Aylık Rapor ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956778
BIST
11:381.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:388,6490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:3810,1549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0063
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:38480,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 480,91
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:38
|RODRG
|17,84
|1.680.260
|% 9,99
|
|PENTA
|59,00
|15.697.302
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.465.818
|% 9,77
|
|GENIL
|15,68
|453.021.217
|% 9,65
|
|FADE
|9,89
|46.551.822
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.727.879
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,46
|95.238.933
|% -9,41
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,26
|24.555.226
|% -7,39
|
|SISE
|8,38
|595.396.679
|% 2,44
|
|EREGL
|19,78
|500.876.765
|% -3,61
|
|GENIL
|15,68
|453.021.217
|% 9,65
|
|GARAN
|9,11
|327.171.448
|% -0,33
|
|KOZAL
|107,70
|229.574.804
|% 1,22
|
|SISE
|8,38
|595.396.679
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,85
|73.134.667
|% -0,54
|
|GARAN
|9,11
|327.171.448
|% -0,33
|
|YKBNK
|2,47
|87.409.633
|% 1,23
|
|GENIL
|15,68
|453.021.217
|% 9,65
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6435
|8,6490
|% 0,12
|
|Euro
|10,1501
|10,1549
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9534
|12,0134
|% 0,28
|
|Frank
|9,3553
|9,4117
|% 0,17
|
|Riyal
|2,3000
|2,3115
|% 0,20
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|1,80
|
|Altın Gr.
|482
|482
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,51
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,02
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,93
|
Seans Raporu
11:38
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11:50VERTU
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11:48MAALT
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11:46GENIL
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