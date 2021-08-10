NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 10:17
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı, Altı Aylık Rapor ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956779
BIST
12:321.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:328,6347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:3210,1472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0140
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1212
12:32480,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,63
|Açılış
|: 480,85
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:32
|RODRG
|17,84
|1.782.894
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.941.422
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.944.807
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.823.611
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|51.657.495
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.774.066
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,43
|104.912.133
|% -9,64
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,23
|31.944.645
|% -8,04
|
|SISE
|8,40
|762.814.672
|% 2,69
|
|EREGL
|19,72
|642.225.469
|% -3,90
|
|GENIL
|15,34
|609.851.882
|% 7,27
|
|GARAN
|9,09
|391.453.182
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,87
|320.653.203
|% -1,25
|
|SISE
|8,40
|762.814.672
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,86
|91.920.732
|% 0,00
|
|GARAN
|9,09
|391.453.182
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,87
|320.653.203
|% -1,25
|
|GENIL
|15,34
|609.851.882
|% 7,27
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6326
|8,6347
|% -0,04
|
|Euro
|10,1380
|10,1472
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9435
|12,0034
|% 0,20
|
|Frank
|9,3458
|9,4021
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2984
|2,3099
|% 0,13
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|0,56
|
|Altın Gr.
|480
|481
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-12,00
|
|Tam
|3.178
|3.258
|-12,90
|
|Yarım
|1.536
|1.576
|-6,24
|
|Çeyrek
|770
|788
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,51
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|69,95
|69,95
|0,91
|