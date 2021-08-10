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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor

10.08.2021 10:12



NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )

Türkçe
Altı Aylık Rapor

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2021 Yılı, Altı Aylık Rapor ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956763


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BIST En Aktif Hisseler13:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 17,84 1.886.098 % 9,99  
SELGD 6,17 16.496.953 % 9,98  
SNKRN 28,00 965.801 % 9,98  
PENTA 59,00 16.471.795 % 9,97  
UFUK 15,12 256.284 % 9,96  
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13:51 Alış Satış %  
Dolar 8,6202 8,6237 % -0,17  
Euro 10,0883 10,1384 % -0,22  
Sterlin 11,9223 11,9821 % 0,02  
Frank 9,3231 9,3793 % -0,18  
Riyal 2,2940 2,3055 % -0,06  
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13:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.730 0,20  
Altın Gr. 480 480 -0,26  
Cumhuriyet 3.193 3.241 -16,00  
Tam 3.176 3.256 -14,66  
Yarım 1.535 1.575 -7,09  
Çeyrek 770 788 -3,55  
Gümüş.Ons 23,38 23,42 -0,04  
Gümüş Gr. 6,49 6,51 -0,01  
B. Petrol 69,91 69,91 0,87  
Seans Raporu 13:51
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