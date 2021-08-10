NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 10:13
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Yılı, Altı Aylık Rapor ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956769
BIST
14:181.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,64
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.438
En Düşük
1.426
14:188,6056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0327
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
14:1810,0950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0662
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0777
14:18478,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,60
|Açılış
|: 478,59
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler14:18
|KARYE
|11,88
|93.122.914
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.891.771
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.512.564
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|275.003
|% 9,96
|
|SNGYO
|4,14
|44.780.963
|% -10,00
|
|FADE
|9,89
|52.446.004
|% -9,93
|
|DYOBY
|11,40
|116.052.630
|% -9,88
|
|IDGYO
|4,03
|1.877.150
|% -9,84
|
|MRSHL
|242,50
|3.273.081
|% -8,66
|
|SISE
|8,42
|880.374.729
|% 2,93
|
|EREGL
|19,74
|861.019.468
|% -3,80
|
|GENIL
|15,36
|747.589.881
|% 7,41
|
|GARAN
|9,10
|605.171.087
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,91
|492.292.705
|% -0,75
|
|YKBNK
|2,49
|283.899.965
|% 2,05
|
|SISE
|8,42
|880.374.729
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,86
|145.478.399
|% 0,00
|
|GARAN
|9,10
|605.171.087
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,91
|492.292.705
|% -0,75
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6040
|8,6056
|% -0,38
|
|Euro
|10,0914
|10,0950
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,8976
|11,9573
|% -0,18
|
|Frank
|9,3007
|9,3567
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2885
|2,2999
|% -0,30
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|0,35
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.173
|3.253
|-17,97
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|-8,69
|
|Çeyrek
|769
|787
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,02
|70,02
|0,98
|
Seans Raporu
14:18
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