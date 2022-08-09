NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2022 15:28
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053456
BIST
15:252.772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -23,35
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
15:2517,9556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:2518,3846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0864
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:251.033,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.033,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:23
|KRTEK
|22,00
|40.224.014
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|45.730.711
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|43.972.118
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.499.514
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.928.511
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|12.578.327
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|131.560.178
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,42
|32.302.885
|% -8,81
|
|TMSN
|56,70
|72.267.345
|% -7,05
|
|THYAO
|58,05
|3.720.169.868
|% -1,19
|
|ISCTR
|5,93
|2.065.873.830
|% -6,76
|
|EKGYO
|3,44
|1.351.862.177
|% 0,00
|
|TUPRS
|277,60
|1.319.364.008
|% 1,50
|
|SASA
|50,80
|1.212.177.828
|% -2,31
|
|EKGYO
|3,44
|1.351.862.177
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,93
|2.065.873.830
|% -6,76
|
|YKBNK
|5,17
|1.202.172.984
|% -0,58
|
|MOBTL
|1,96
|393.373.926
|% 4,26
|
|ALBRK
|1,58
|208.034.346
|% 1,94
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9377
|17,9452
|% -0,02
|
|Euro
|18,3655
|18,3772
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,6398
|21,7483
|% 0,23
|
|Frank
|18,7190
|18,8317
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7555
|4,7794
|% 0,01
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|1,90
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.915
|6.970
|-17,00
|
|Yarım
|3.369
|3.408
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,97
|97,97
|1,32
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38DZGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 875, 994 adet işlem
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15:37AVGYO
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 483 adet işlem
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15:36INTEM
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 96.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 690 adet işlem
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15:35XU100
Endeks 2, 764 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 12 altında . İşlem hacmi 29, 192.00 milyon TL de
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15:35BMSTL
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 269, 261 adet işlem