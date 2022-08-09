NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2022 15:30
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053459
BIST
15:252.772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -23,35
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
15:2517,9556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:2518,3846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0864
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:251.033,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.033,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:23
|KRTEK
|22,00
|40.229.690
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|45.730.711
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.004.902
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.499.514
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.928.511
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|12.578.327
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|131.560.178
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,78
|32.304.342
|% -7,91
|
|TMSN
|56,70
|74.117.780
|% -7,05
|
|THYAO
|58,15
|3.753.370.508
|% -1,02
|
|ISCTR
|5,94
|2.073.082.876
|% -6,60
|
|EKGYO
|3,44
|1.358.490.057
|% 0,00
|
|TUPRS
|278,10
|1.324.712.037
|% 1,68
|
|SASA
|50,75
|1.220.075.525
|% -2,40
|
|EKGYO
|3,44
|1.358.490.057
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,94
|2.073.082.876
|% -6,60
|
|YKBNK
|5,18
|1.203.556.059
|% -0,38
|
|MOBTL
|1,98
|396.701.620
|% 5,32
|
|ALBRK
|1,58
|209.558.889
|% 1,94
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9377
|17,9452
|% -0,02
|
|Euro
|18,3655
|18,3772
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,6505
|21,7591
|% 0,28
|
|Frank
|18,7260
|18,8388
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7553
|4,7791
|% 0,00
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|1,53
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.913
|6.968
|-19,00
|
|Yarım
|3.368
|3.407
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,89
|97,89
|1,24
|
Seans Raporu
15:23
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-
15:38DZGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 875, 994 adet işlem
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15:37AVGYO
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 483 adet işlem
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15:36INTEM
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 96.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 690 adet işlem
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15:35XU100
Endeks 2, 764 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 12 altında . İşlem hacmi 29, 192.00 milyon TL de
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15:35BMSTL
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 269, 261 adet işlem