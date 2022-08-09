NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2022 15:32
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053464
BIST
15:172.767
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -28,39
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.766
15:1717,9406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 17,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:1718,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0724
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:171.031,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.031,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:17
|KRTEK
|22,00
|40.112.012
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|45.711.670
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|43.904.694
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.480.618
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.888.927
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|12.403.171
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|131.401.688
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,76
|31.875.189
|% -7,96
|
|AKSUE
|29,88
|12.892.339
|% -7,03
|
|THYAO
|58,15
|3.649.024.424
|% -1,02
|
|ISCTR
|5,95
|2.028.992.580
|% -6,45
|
|EKGYO
|3,43
|1.333.106.420
|% -0,29
|
|TUPRS
|277,80
|1.310.284.449
|% 1,57
|
|SASA
|50,90
|1.185.301.064
|% -2,12
|
|EKGYO
|3,43
|1.333.106.420
|% -0,29
|
|ISCTR
|5,95
|2.028.992.580
|% -6,45
|
|YKBNK
|5,20
|1.157.273.561
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,96
|383.937.101
|% 4,26
|
|ALBRK
|1,59
|201.969.091
|% 2,58
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9285
|17,9406
|% -0,05
|
|Euro
|18,3568
|18,3706
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,6471
|21,7557
|% 0,26
|
|Frank
|18,7212
|18,8339
|% 0,16
|
|Riyal
|4,7583
|4,7822
|% 0,07
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|1,90
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.915
|6.970
|-17,00
|
|Yarım
|3.369
|3.408
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,97
|97,97
|1,32
|
Seans Raporu
15:17
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