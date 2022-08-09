NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2022 15:33
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053466
BIST
15:412.778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -17,38
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
15:4117,9514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:4118,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:411.034,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.035,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:39
|DOGUB
|4,84
|44.143.761
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.231.648
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|46.209.820
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.144.413
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.559.320
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|12.637.274
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|132.324.623
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,88
|13.156.609
|% -7,03
|
|KZBGY
|37,16
|33.078.959
|% -6,96
|
|THYAO
|58,25
|3.897.605.993
|% -0,85
|
|ISCTR
|5,96
|2.093.090.993
|% -6,29
|
|EKGYO
|3,44
|1.378.511.792
|% 0,00
|
|TUPRS
|278,00
|1.345.920.267
|% 1,65
|
|SASA
|50,75
|1.262.384.142
|% -2,40
|
|EKGYO
|3,44
|1.378.511.792
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,96
|2.093.090.993
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,19
|1.221.176.853
|% -0,19
|
|MOBTL
|1,98
|402.468.199
|% 5,32
|
|TSKB
|3,20
|436.958.085
|% -1,23
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9304
|17,9439
|% -0,03
|
|Euro
|18,3698
|18,3845
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,6684
|21,7770
|% 0,36
|
|Frank
|18,7490
|18,8620
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7574
|4,7812
|% 0,05
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,80
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,61
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.924
|6.978
|-9,00
|
|Yarım
|3.374
|3.411
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,05
|
|B. Petrol
|98,00
|98,00
|1,35
|