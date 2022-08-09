NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2022 15:33
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053468
BIST
15:402.776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -19,09
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
15:4017,9432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0064
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:4018,3848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0866
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:401.034,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.034,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:40
|DOGUB
|4,84
|44.168.464
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.231.758
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|46.209.862
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.177.197
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.582.940
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|12.660.613
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|132.342.935
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|37,00
|33.185.990
|% -7,36
|
|AKSUE
|29,86
|13.182.468
|% -7,09
|
|THYAO
|58,35
|3.922.361.679
|% -0,68
|
|ISCTR
|5,98
|2.109.950.720
|% -5,97
|
|EKGYO
|3,44
|1.379.915.017
|% 0,00
|
|TUPRS
|278,60
|1.353.703.586
|% 1,86
|
|SASA
|50,75
|1.287.039.306
|% -2,40
|
|EKGYO
|3,44
|1.379.915.017
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,98
|2.109.950.720
|% -5,97
|
|YKBNK
|5,19
|1.225.463.299
|% -0,19
|
|MOBTL
|1,97
|402.753.722
|% 4,79
|
|TSKB
|3,22
|437.958.418
|% -0,62
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9346
|17,9432
|% -0,04
|
|Euro
|18,3667
|18,3848
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,6626
|21,7712
|% 0,34
|
|Frank
|18,7561
|18,8691
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7587
|4,7825
|% 0,07
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|4,19
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,90
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.934
|6.981
|-6,00
|
|Yarım
|3.378
|3.413
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.706
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,85
|97,85
|1,20
|