NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2022 15:35
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053472
BIST
15:272.773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -22,21
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
15:2717,9592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:2718,3858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0876
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:271.032,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.032,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:27
|KRTEK
|22,00
|40.230.130
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|46.205.765
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.023.937
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.499.514
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.928.511
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|12.603.350
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|131.600.766
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,70
|32.342.683
|% -8,11
|
|TMSN
|56,70
|74.651.418
|% -7,05
|
|THYAO
|58,30
|3.785.452.818
|% -0,77
|
|ISCTR
|5,95
|2.082.220.910
|% -6,45
|
|EKGYO
|3,44
|1.358.876.623
|% 0,00
|
|TUPRS
|278,30
|1.328.591.468
|% 1,76
|
|SASA
|50,90
|1.225.554.778
|% -2,12
|
|EKGYO
|3,44
|1.358.876.623
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,95
|2.082.220.910
|% -6,45
|
|YKBNK
|5,18
|1.208.446.038
|% -0,38
|
|MOBTL
|1,98
|396.907.615
|% 5,32
|
|TSKB
|3,21
|429.147.246
|% -0,93
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9462
|17,9592
|% 0,05
|
|Euro
|18,3747
|18,3858
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6571
|21,7657
|% 0,31
|
|Frank
|18,7310
|18,8438
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7553
|4,7791
|% 0,00
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|1,90
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.915
|6.970
|-17,00
|
|Yarım
|3.369
|3.408
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,97
|97,97
|1,32
|
Seans Raporu
15:27
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-
15:42KERVT
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 680, 390 adet işlem
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15:41YAYLA
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 703, 475 adet işlem
-
15:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 62 kaybederek (% -0.98 ) 2, 982
-
15:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ISCTR, EKGYO
-
15:40XU100
Endeks 2, 771 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 29, 659.00 milyon TL de