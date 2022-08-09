NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
09.08.2022 15:36
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053476
BIST
15:332.771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -23,67
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
15:3317,9520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:3318,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0881
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:331.032,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.032,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:33
|KRTEK
|22,00
|40.231.406
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|46.206.325
|% 9,99
|
|ALKA
|47,24
|30.559.320
|% 9,96
|
|OBASE
|16,89
|44.067.665
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.996.297
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|12.616.342
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|131.619.414
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,98
|32.757.891
|% -7,41
|
|AKSUE
|29,86
|13.063.444
|% -7,09
|
|THYAO
|58,25
|3.838.366.794
|% -0,85
|
|ISCTR
|5,96
|2.086.118.070
|% -6,29
|
|EKGYO
|3,44
|1.359.870.140
|% 0,00
|
|TUPRS
|278,30
|1.336.150.750
|% 1,76
|
|SASA
|50,85
|1.241.174.413
|% -2,21
|
|EKGYO
|3,44
|1.359.870.140
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,96
|2.086.118.070
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,18
|1.214.071.616
|% -0,38
|
|MOBTL
|1,98
|397.373.214
|% 5,32
|
|TSKB
|3,21
|435.520.928
|% -0,93
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9270
|17,9520
|% 0,01
|
|Euro
|18,3704
|18,3863
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6557
|21,7643
|% 0,30
|
|Frank
|18,7265
|18,8393
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7544
|4,7782
|% -0,02
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|1,53
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.913
|6.968
|-19,00
|
|Yarım
|3.368
|3.407
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,89
|97,89
|1,24
|
Seans Raporu
15:33
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