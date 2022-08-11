NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 18:01
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054682
BIST
17:472.864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 34,87
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
17:4717,9575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0885
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
17:4718,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1881
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
17:471.035,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.035,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler17:47
|BARMA
|43,56
|7.513.664
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|129.655.713
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|537.898.276
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.123.187
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.151.702
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.147.212
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.231.254
|% -9,98
|
|TIRE
|19,85
|259.249.934
|% -9,94
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|OLMK
|11,76
|63.242.549
|% -8,13
|
|THYAO
|61,50
|7.498.336.212
|% 2,24
|
|AKBNK
|10,09
|3.280.126.224
|% 2,96
|
|YKBNK
|5,62
|2.571.738.676
|% 3,88
|
|SASA
|52,85
|2.198.250.432
|% 0,09
|
|GARAN
|17,97
|1.967.164.882
|% 7,60
|
|EKGYO
|3,65
|1.783.895.398
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.571.738.676
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,38
|1.499.697.250
|% 4,53
|
|AKBNK
|10,09
|3.280.126.224
|% 2,96
|
|ISCTR
|6,14
|1.882.197.114
|% 1,66
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9544
|17,9575
|% 0,50
|
|Euro
|18,5824
|18,6029
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,8856
|21,9953
|% 0,55
|
|Frank
|19,0342
|19,1489
|% 0,81
|
|Riyal
|4,7654
|4,7893
|% 0,55
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,76
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.932
|6.995
|11,00
|
|Yarım
|3.378
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,78
|97,78
|0,38
|