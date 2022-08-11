NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 18:02
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054683
BIST
17:592.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 38,38
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
17:5917,9672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0982
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
17:5918,5658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1510
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
17:591.035,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.035,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler17:57
|BARMA
|43,56
|7.513.664
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.081.155
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|538.614.111
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.320.458
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.151.702
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.215.977
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.458.276
|% -9,98
|
|TIRE
|19,85
|261.262.675
|% -9,94
|
|OLMK
|11,72
|64.043.712
|% -8,44
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,85
|7.777.691.412
|% 1,16
|
|AKBNK
|10,08
|3.312.784.821
|% 2,86
|
|YKBNK
|5,61
|2.602.766.563
|% 3,70
|
|SASA
|52,70
|2.220.189.392
|% -0,19
|
|GARAN
|17,88
|2.017.823.853
|% 7,07
|
|EKGYO
|3,64
|1.811.394.299
|% 0,28
|
|YKBNK
|5,61
|2.602.766.563
|% 3,70
|
|DOHOL
|4,38
|1.538.152.495
|% 4,53
|
|AKBNK
|10,08
|3.312.784.821
|% 2,86
|
|ISCTR
|6,12
|1.931.618.326
|% 1,32
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9525
|17,9582
|% 0,50
|
|Euro
|18,5469
|18,5653
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,8810
|21,9907
|% 0,53
|
|Frank
|19,0298
|19,1444
|% 0,79
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,52
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,76
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.932
|6.995
|11,00
|
|Yarım
|3.378
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,78
|97,78
|0,38
|