NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2022 18:02
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054685
BIST
17:592.867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 37,39
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
17:5917,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0995
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9685
En Düşük
17,8065
17:5918,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1572
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
17:591.035,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.035,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BARMA
|43,56
|7.513.664
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.221.708
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.150.401
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.329.442
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.151.702
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.237.130
|% -10,00
|
|TIRE
|19,84
|262.226.210
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,40
|76.529.334
|% -9,98
|
|OLMK
|11,73
|64.206.248
|% -8,36
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,60
|7.878.582.249
|% 0,75
|
|AKBNK
|10,08
|3.318.174.895
|% 2,86
|
|YKBNK
|5,62
|2.603.929.918
|% 3,88
|
|SASA
|52,45
|2.240.664.621
|% -0,66
|
|GARAN
|17,94
|2.034.484.050
|% 7,43
|
|EKGYO
|3,64
|1.813.302.983
|% 0,28
|
|YKBNK
|5,62
|2.603.929.918
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,40
|1.560.226.697
|% 5,01
|
|AKBNK
|10,08
|3.318.174.895
|% 2,86
|
|ISCTR
|6,13
|1.940.473.228
|% 1,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9573
|17,9672
|% 0,55
|
|Euro
|18,5490
|18,5658
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,8780
|21,9877
|% 0,52
|
|Frank
|19,0283
|19,1429
|% 0,78
|
|Riyal
|4,7643
|4,7881
|% 0,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,52
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|5,69
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.934
|7.003
|19,00
|
|Yarım
|3.379
|3.424
|10,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|98,32
|98,32
|0,92
|