NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.04.2020 14:50
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ing Menkul Değerler A.Ş. 4.137,5 % 0,001973 % 0,001714 % 86,83
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.146,36 % 0,014329 % 0,009172 % 64,01
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18.681,12 % 0,015 % 0,007737 % 51,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836895
BIST
17:4095.546
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 2.321,03
|Açılış
|: 94.275
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|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.681
En Düşük
93.629
17:406,6635
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -0,1079
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7935
En Düşük
6,6211
17:407,2915
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0786
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3882
En Düşük
7,2488
17:40359,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,58
|Açılış
|: 359,72
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|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|4,07
|492.779.224
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|66.252.764
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.260.463
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.216.334
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.986.285
|% 10,00
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,47
|90.010.354
|% -7,14
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,41
|26.852.168
|% -5,09
|
|ETYAT
|1,50
|9.547.176
|% -4,46
|
|GARAN
|8,45
|1.696.252.305
|% 7,37
|
|THYAO
|9,75
|910.017.343
|% 1,56
|
|GSRAY
|2,68
|902.048.956
|% 6,35
|
|ASELS
|25,22
|827.738.450
|% 0,88
|
|PGSUS
|45,18
|627.481.950
|% 5,81
|
|GSRAY
|2,68
|902.048.956
|% 6,35
|
|YKBNK
|2,01
|575.185.821
|% 6,35
|
|GARAN
|8,45
|1.696.252.305
|% 7,37
|
|ECILC
|4,51
|588.297.943
|% 5,13
|
|TSPOR
|4,07
|492.779.224
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2729
|8,3144
|% -1,00
|
|Frank
|6,8543
|6,8956
|% -1,15
|
|Riyal
|1,7659
|1,7748
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|30,50
|
|Altın Gr.
|359
|359
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,34
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|35,79
|35,79
|2,95
|
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