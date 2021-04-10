NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.04.2021 20:29
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ing Menkul Değerler A.Ş. 5.780 % 0,001939 % 0,005718 % 294,85
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.585 % 0,014568 % 0,003546 % 24,34
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.651 % 0,015 % 0,013504 % 90,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926471
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
0
En Düşük
0
18:058,1609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1960
En Düşük
8,1219
18:059,7033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0134
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7486
En Düşük
9,6635
18:05457,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,05
|Açılış
|: 457,28
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|14,52
|347.769
|% 10,00
|
|MTRKS
|40,98
|645.804
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.332.815
|% 9,98
|
|TKURU
|304,40
|10.323.774
|% 9,97
|
|KRONT
|67,50
|90.990.109
|% 9,93
|
|VAKKO
|13,32
|39.803.095
|% -10,00
|
|SONME
|45,00
|1.412.744
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.000,00
|405.000
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|5.076.037
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|27.667.504
|% -9,95
|
|EREGL
|16,31
|1.441.415.734
|% 2,97
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|KRDMD
|7,34
|1.015.131.426
|% -1,21
|
|BJKAS
|11,18
|982.949.211
|% 9,93
|
|KOZAL
|115,60
|759.691.823
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,88
|516.897.409
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|330.322.730
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|644.739.378
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|391.489.591
|% -3,67
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1591
|8,1609
|% 0,35
|
|Euro
|9,6963
|9,7033
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,1440
|11,1999
|% 0,03
|
|Frank
|8,7874
|8,8403
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1686
|2,1795
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-11,66
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,03
|63,03
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKTAS
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 283 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 992 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 75 kaybederek (% -1.36 ) 1, 432
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, BJKAS
-
17:57XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 17, 434.00 milyon TL de