NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2022 15:29
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 592,65 % 0,000166 % 0,00019 % 1,1437
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.244,02 % 0,000055 % 0,000398 % 7,268143
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045375
BIST
16:352.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,80
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
16:3517,4997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0758
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
16:3517,4272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1385
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
16:35957,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -13,39
|Açılış
|: 957,79
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
957,23
BIST En Aktif Hisseler16:35
|DOAS
|91,35
|190.387.315
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.672.893
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.028.750
|% 9,86
|
|DOBUR
|46,42
|10.179.082
|% 9,53
|
|MARTI
|1,90
|86.167.907
|% 9,20
|
|SILVR
|22,04
|4.596.993
|% -9,97
|
|GESAN
|52,65
|299.509.890
|% -6,90
|
|IZFAS
|2,35
|4.465.559
|% -6,37
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|IHAAS
|28,14
|18.408.862
|% -5,12
|
|THYAO
|48,70
|4.738.221.917
|% -1,02
|
|SISE
|20,62
|954.994.705
|% -0,96
|
|ODAS
|3,25
|858.644.446
|% 6,56
|
|EREGL
|26,00
|755.427.696
|% 0,08
|
|KARSN
|7,30
|673.135.667
|% 5,64
|
|ODAS
|3,25
|858.644.446
|% 6,56
|
|EKGYO
|2,96
|649.451.671
|% 5,34
|
|TSKB
|2,09
|234.347.933
|% 4,50
|
|YKBNK
|4,19
|454.159.074
|% 0,24
|
|THYAO
|48,70
|4.738.221.917
|% -1,02
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4898
|17,4997
|% 0,44
|
|Euro
|17,4182
|17,4272
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,5371
|20,6401
|% -0,45
|
|Frank
|17,6328
|17,7391
|% -0,40
|
|Riyal
|4,6449
|4,6681
|% 0,48
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-33,06
|
|Altın Gr.
|960
|960
|-11,17
|
|Cumhuriyet
|6.552
|6.651
|-16,00
|
|Tam
|6.552
|6.675
|-58,00
|
|Yarım
|3.193
|3.251
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.625
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,26
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|-0,44
|
|B. Petrol
|97,24
|97,24
|-2,33
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50BERA
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 13.66 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 202, 464 adet işlem
-
16:49IZFAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 894, 026 adet işlem
-
16:48GESAN
Yüzde -6.72 oranında düşüşle 52.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 655, 725 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 2, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 20, 408.00 milyon TL de
-
16:47IHAAS
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 642, 815 adet işlem