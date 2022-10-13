NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2022 12:42
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde 582
BIST
14:323.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 50,07
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:3218,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5926
En Düşük
18,5039
14:3218,1271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1052
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9750
14:321.002,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.002,32
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:32
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.720.821
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|113.666.099
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|277.915.687
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|93.562.481
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,52
|6.997.219
|% -7,76
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|HUNER
|6,37
|630.042.549
|% -7,01
|
|THYAO
|88,00
|4.578.382.188
|% 3,41
|
|SASA
|83,20
|1.379.618.001
|% 1,59
|
|PETKM
|14,73
|1.292.292.547
|% 0,55
|
|AKBNK
|13,04
|1.206.050.856
|% 0,85
|
|ASELS
|31,44
|1.094.976.818
|% -0,57
|
|EKGYO
|4,20
|616.974.981
|% 1,45
|
|DOHOL
|5,42
|601.567.760
|% 3,04
|
|ODAS
|8,16
|783.158.818
|% 4,75
|
|YKBNK
|8,33
|778.836.783
|% 1,59
|
|AKBNK
|13,04
|1.206.050.856
|% 0,85
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,5926
|% 0,15
|
|Euro
|18,1162
|18,1271
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,7413
|20,8453
|% 0,94
|
|Frank
|18,5562
|18,6680
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,11
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,45
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|7,00
|
|Tam
|6.739
|6.790
|-3,00
|
|Yarım
|3.284
|3.319
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.659
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|0,24
|