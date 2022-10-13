NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2022 12:43
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 70.938,34 % 0,00014 % 0,000437 % 3,115889
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.005,4 % 0,000035 % 0,000031 % 0,871708
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071584
BIST
12:363.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 41,04
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.565
En Düşük
3.530
12:3618,5906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
12:3618,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0864
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
12:361.001,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.001,80
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler12:34
|COSMO
|69,30
|2.666.110
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|200.074.095
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|274.858.617
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|111.299.619
|% 9,98
|
|EMNIS
|51,40
|84.245
|% 9,64
|
|RODRG
|28,56
|5.860.673
|% -7,63
|
|GARFA
|16,60
|3.904.739
|% -4,10
|
|USAK
|3,40
|54.989.948
|% -3,68
|
|ISFIN
|6,90
|13.341.289
|% -3,09
|
|KRONT
|61,00
|19.307.656
|% -3,02
|
|THYAO
|87,00
|2.775.344.047
|% 2,23
|
|AKBNK
|12,98
|901.285.054
|% 0,39
|
|SASA
|83,15
|880.192.018
|% 1,53
|
|KCHOL
|50,40
|788.481.578
|% 1,00
|
|ASELS
|31,44
|773.194.351
|% -0,57
|
|EKGYO
|4,18
|426.458.083
|% 0,97
|
|DOHOL
|5,38
|428.760.908
|% 2,28
|
|ODAS
|8,10
|599.000.912
|% 3,98
|
|YKBNK
|8,32
|620.298.013
|% 1,46
|
|AKBNK
|12,98
|901.285.054
|% 0,39
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5876
|18,5919
|% 0,15
|
|Euro
|18,0927
|18,1114
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,6641
|20,7678
|% 0,57
|
|Frank
|18,5661
|18,6780
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% 0,10
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|3,73
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|3,09
|
|Cumhuriyet
|6.721
|6.823
|18,00
|
|Tam
|6.750
|6.801
|8,00
|
|Yarım
|3.289
|3.325
|5,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.662
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,20
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|0,30
|