NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2023 00:03
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. 477.761,67 % 0,0034 % 0,0849 % 2.511,5718
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 873,13 % 0,0017 % 0,0002 % 9,3029
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099796
BIST
18:054.988
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -182,98
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.947
18:0518,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7780
En Düşük
18,7707
18:0520,1636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,1647
En Düşük
20,1561
18:051.133,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 1.133,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.133,94
En Düşük
1.133,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|51,50
|4.536.223
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.890.858
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.630.627
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|25.573.476
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|207.791.217
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|161.763.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|532.465.431
|% -10,00
|
|ARSAN
|9,36
|37.486.293
|% -10,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% -5,20
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% -4,92
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% -5,83
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% -3,87
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% -4,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7703
|18,7780
|% 0,02
|
|Euro
|20,1542
|20,1636
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,7455
|22,8596
|% -0,19
|
|Frank
|20,2666
|20,3887
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9850
|5,0100
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-1,21
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|4,77
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.667
|7.735
|27,00
|
|Yarım
|3.724
|3.784
|13,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.892
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|0,00
|
|B. Petrol
|79,89
|79,89
|0,24
|