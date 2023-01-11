NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2023 00:11
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 137.538,65 % 0,0051 % 0,0502 % 977,5426
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099809
BIST
18:054.988
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -182,98
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.947
18:0518,8116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0378
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
18:0520,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0300
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3100
En Düşük
20,2600
18:051.134,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.134,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|51,50
|4.536.223
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.890.858
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.630.627
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|25.573.476
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|207.791.217
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|161.763.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|532.465.431
|% -10,00
|
|ARSAN
|9,36
|37.486.293
|% -10,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% -5,20
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% -4,92
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% -5,83
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% -3,87
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% -4,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7757
|18,8019
|% 0,15
|
|Euro
|20,1712
|20,2061
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,7688
|22,8830
|% 0,10
|
|Frank
|20,2802
|20,4023
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9884
|5,0134
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-1,27
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|0,16
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.665
|7.747
|12,00
|
|Yarım
|3.723
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,29
|0,02
|
|B. Petrol
|79,63
|79,63
|0,03
|