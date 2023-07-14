Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

14.07.2023 13:11
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 171.634,02 % 0,0173 % 0,0383 % 220,8297
ING MENKUL DEĞERLER A.Ş. 73.374,89 % 0,004 % 0,0164 % 408,85



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172051


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:196.407
Değişim :  0,61% |  38,65
Açılış :  6.416  
Önceki Kapanış :  6.368  
En Düşük
6.354 En Yüksek
6.435
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDIP 12,98 126.919.543 % 10,00  
TGSAS 26,62 18.990.543 % 10,00  
HATEK 11,11 37.640.299 % 10,00  
BAYRK 8,26 149.159.041 % 9,99  
MAALT 538,50 20.034.292 % 9,99  
daha fazla
14:17 Alış Satış %  
Dolar 26,1850 26,1905 % 0,65  
Euro 29,4201 29,4364 % 0,71  
Sterlin 34,2506 34,4224 % 0,42  
Frank 30,3731 30,5561 % 0,57  
Riyal 6,9638 6,9987 % 0,63  
daha fazla
14:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.959 -1,59  
Altın Gr. 1.648 1.648 6,25  
Cumhuriyet 10.960 11.125 -20,00  
Tam 10.607 10.798 15,00  
Yarım 5.303 5.423 6,00  
Çeyrek 2.660 2.712 4,00  
Gümüş.Ons 24,78 24,82 -0,08  
Gümüş Gr. 20,87 20,89 0,05  
B. Petrol 81,20 81,20 -0,16  
Seans Raporu 14:17
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru