NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.264,9 % 0,00263133Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri252,21 % 0,00052466Bağımsız Denetim Ücreti1.660 % 0,00345324Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.030 % 0,01254399Fon Yönetim Ücreti412.204,06 % 0,8574934Hisse Senedi Komisyonu1.371,51 % 0,0028531Tahvil Bono Komisyonu333,6 % 0,00069398Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,00382769Diğer Giderler11.836,71 % 0,02462349TOPLAM GİDERLER436.792,99 % 0,90864488DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.070.814,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899089BIST