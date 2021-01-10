NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri252,21 % 0,00001752Bağımsız Denetim Ücreti25.842 % 0,00179533Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri485.800 % 0,0337501Fon Yönetim Ücreti15.258.019,5 % 1,06002396Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu18,26 % 0,00000127Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu704.192,58 % 0,04892254Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,00012783Diğer Giderler194.238,79 % 0,0134944TOPLAM GİDERLER16.670.203,34 % 1,15813294DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.439.403.264,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899091BIST