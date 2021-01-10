NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri252,21 % 0,00138074Bağımsız Denetim Ücreti1.083 % 0,00592894Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.241 % 0,01774301Fon Yönetim Ücreti406.093,06 % 2,22317594Hisse Senedi Komisyonu11.436,15 % 0,06260775Tahvil Bono Komisyonu77,67 % 0,00042521Gecelik Ters Repo Komisyonu2.873,96 % 0,01573363Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.031,79 % 0,02754678Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,01007317Diğer Giderler9.602,59 % 0,05256984TOPLAM GİDERLER441.531,43 % 2,417185DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.266.348,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899092BIST