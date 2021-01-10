NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.215,2 % 0,00138914Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri252,21 % 0,00028831Bağımsız Denetim Ücreti1.753 % 0,00200393Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.511 % 0,02801952Fon Yönetim Ücreti1.943.604,44 % 2,22181313Hisse Senedi Komisyonu1.725,05 % 0,00197197Tahvil Bono Komisyonu1.355,78 % 0,00154985Gecelik Ters Repo Komisyonu14.258,03 % 0,01629893Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu31.857,57 % 0,03641768Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,00210338Diğer Giderler27.535,41 % 0,03147684TOPLAM GİDERLER2.049.907,69 % 2,34333269DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.478.303,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899093BIST