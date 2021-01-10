NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri252,21 % 0,00198964Bağımsız Denetim Ücreti1.381 % 0,01089447Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri416 % 0,00328175Fon Yönetim Ücreti108.616,8 % 0,85685942Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu781,71 % 0,00616678Gecelik Ters Repo Komisyonu1.491,71 % 0,01176785Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.808,05 % 0,02215223Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,01451545Diğer Giderler8.217,9 % 0,06482961TOPLAM GİDERLER125.805,38 % 0,99245719DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.676.151,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899094BIST