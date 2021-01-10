NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri252,21 % 0,0031493Bağımsız Denetim Ücreti1.381 % 0,01724431Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri839 % 0,01047645Fon Yönetim Ücreti68.614,66 % 0,85677965Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu236 % 0,00294689Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,02297577Diğer Giderler4.567,13 % 0,05702898TOPLAM GİDERLER77.730 % 0,97060136DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.008.437,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899095BIST