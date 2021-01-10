NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri445,02 % 0,00006165Bağımsız Denetim Ücreti25.250 % 0,00349818Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.320 % 0,01126623Fon Yönetim Ücreti2.364.263,79 % 0,32754971Hisse Senedi Komisyonu42.973,27 % 0,0059536Tahvil Bono Komisyonu5.639,11 % 0,00078125Gecelik Ters Repo Komisyonu31.013,18 % 0,00429663Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.971,8 % 0,00055026Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,00025492Diğer Giderler18.547,81 % 0,00256965TOPLAM GİDERLER2.575.263,98 % 0,35678209DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ721.803.044,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899096BIST