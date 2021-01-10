NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri445,02 % 0,00053718Bağımsız Denetim Ücreti3.370 % 0,0040679Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.025 % 0,04348551Fon Yönetim Ücreti1.837.699,51 % 2,21827363Hisse Senedi Komisyonu26.208,67 % 0,03163629Tahvil Bono Komisyonu736,38 % 0,00088888Gecelik Ters Repo Komisyonu14.726,91 % 0,01777675Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu25.073,56 % 0,03026611Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu26.727,92 % 0,03226308Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu32.173,06 % 0,03883587Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,00222105Diğer Giderler15.959,99 % 0,01926519TOPLAM GİDERLER2.020.986,02 % 2,43951744DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ82.843.680,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899098BIST