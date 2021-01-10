NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.012,9 % 0,00045578Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri445,02 % 0,00020025Bağımsız Denetim Ücreti9.510 % 0,00427922Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.960 % 0,02158059Fon Yönetim Ücreti4.089.187,91 % 1,84001409Hisse Senedi Komisyonu22.596,41 % 0,01016772Tahvil Bono Komisyonu5.043,95 % 0,00226963Gecelik Ters Repo Komisyonu4.317,21 % 0,00194262Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.199,86 % 0,00098987Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,00082795Diğer Giderler41.934,89 % 0,01886947TOPLAM GİDERLER4.226.048,15 % 1,90159717DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ222.236.771,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899099BIST