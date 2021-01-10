NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri445,02 % 0,00013463Bağımsız Denetim Ücreti14.220 % 0,00430192Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.210 % 0,01882017Fon Yönetim Ücreti7.271.757,61 % 2,19989844Hisse Senedi Komisyonu63.136,82 % 0,01910055Tahvil Bono Komisyonu4.146,29 % 0,00125436Gecelik Ters Repo Komisyonu55.435,88 % 0,01677082Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu65.680,58 % 0,01987011Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu72.614,3 % 0,02196774Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu101.981,51 % 0,0308521Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,00055665Diğer Giderler43.773,27 % 0,01324257TOPLAM GİDERLER7.757.241,28 % 2,34677005DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ330.549.696,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899101BIST