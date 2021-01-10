NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri445,02 % 0,00007146Bağımsız Denetim Ücreti25.612 % 0,00411251Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri108.704 % 0,01745457Fon Yönetim Ücreti5.960.349,89 % 0,95705164Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.091,96 % 0,00226274Gecelik Ters Repo Komisyonu490.757,6 % 0,0788008Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24.878,43 % 0,00399472Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,00029545Diğer Giderler78.092,25 % 0,01253925TOPLAM GİDERLER6.704.771,15 % 1,07658315DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ622.782.473,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899103BIST