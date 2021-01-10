NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri445,02 % 0,00028323Bağımsız Denetim Ücreti5.130 % 0,00326497Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.520 % 0,01178699Fon Yönetim Ücreti3.386.156,93 % 2,15510712Hisse Senedi Komisyonu136.512,58 % 0,08688293Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu27.916,5 % 0,01776735Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.474,54 % 0,0028478Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu12.896,24 % 0,00820776Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,00117106Diğer Giderler30.059,33 % 0,01913115TOPLAM GİDERLER3.623.951,14 % 2,30645037DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ157.122.441,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899104BIST