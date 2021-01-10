NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri873,9 % 0,00009833Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri445,02 % 0,00005007Bağımsız Denetim Ücreti27.144 % 0,00305418Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri148.970 % 0,01676174Fon Yönetim Ücreti19.595.701,89 % 2,20486093Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.041,56 % 0,00022971Gecelik Ters Repo Komisyonu124.392,4 % 0,01399633Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.179,22 % 0,00069527Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12.329,43 % 0,00138728Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu67.870,12 % 0,00763658Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,00020703Diğer Giderler122.416,47 % 0,013774TOPLAM GİDERLER20.110.204,01 % 2,26275146DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ888.750.016,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899107BIST