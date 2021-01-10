NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BiligileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri817,9 % 0,00028472Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri445,02 % 0,00015492Bağımsız Denetim Ücreti12.478 % 0,00434372Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.625 % 0,01971174Fon Yönetim Ücreti5.444.986,64 % 1,89545548Hisse Senedi Komisyonu613,75 % 0,00021365Tahvil Bono Komisyonu7.223,95 % 0,00251473Gecelik Ters Repo Komisyonu18.648,67 % 0,00649179Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.477,01 % 0,00086227Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,00064052Diğer Giderler49.386,95 % 0,0171921TOPLAM GİDERLER5.595.542,89 % 1,94786565DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ287.265.340,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899108BIST