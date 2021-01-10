NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri445,02 % 0,00019948Bağımsız Denetim Ücreti10.110 % 0,00453186Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.180 % 0,02294168Fon Yönetim Ücreti4.948.533,9 % 2,21820413Hisse Senedi Komisyonu93.105,11 % 0,04173481Tahvil Bono Komisyonu3.369,3 % 0,0015103Gecelik Ters Repo Komisyonu10.149,76 % 0,00454968Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.317,26 % 0,00148698Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu23.805,9 % 0,01067111Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu30.343,09 % 0,01360144Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,00082479Diğer Giderler40.918,81 % 0,01834205TOPLAM GİDERLER5.217.118,15 % 2,33859831DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ223.087.399,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899105BIST