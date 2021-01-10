NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.411,9 % 0,00151508Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri252,21 % 0,00027064Bağımsız Denetim Ücreti3.452 % 0,00370427Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.485 % 0,01017817Fon Yönetim Ücreti798.818,87 % 0,85719678Hisse Senedi Komisyonu5.120,71 % 0,00549493Tahvil Bono Komisyonu3.312,96 % 0,00355507Gecelik Ters Repo Komisyonu1.998,82 % 0,00214489Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.087,12 % 0,00223965Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.840 % 0,00197447Diğer Giderler18.429,57 % 0,01977641TOPLAM GİDERLER846.209,16 % 0,90805036DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.189.672,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899140BIST