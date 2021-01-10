NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri252,21 % 0,02558196Bağımsız Denetim Ücreti1.558 % 0,15802979Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48 % 0,0048687Fon Yönetim Ücreti8.457,2 % 0,85782386Hisse Senedi Komisyonu102,27 % 0,01037337Tahvil Bono Komisyonu35,65 % 0,00361602Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.020 % 0,204891Diğer Giderler4.098,56 % 0,41572182TOPLAM GİDERLER16.571,89 % 1,68090652DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ985.890,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899141BIST