NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri252,21 % 0,02947481Bağımsız Denetim Ücreti1.666 % 0,19469898Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41 % 0,00479151Fon Yönetim Ücreti7.345,29 % 0,85841567Hisse Senedi Komisyonu91,4 % 0,01068156Tahvil Bono Komisyonu28,77 % 0,00336224Gecelik Ters Repo Komisyonu47,03 % 0,00549621Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu523,12 % 0,06113501Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu47,88 % 0,00559555Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.020 % 0,2360696Diğer Giderler4.073,79 % 0,4760881TOPLAM GİDERLER16.136,49 % 1,88580926DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ855.679,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899142BIST