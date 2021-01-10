NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri252,21 % 0,02134459Bağımsız Denetim Ücreti1.558 % 0,13185387Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri831 % 0,0703277Fon Yönetim Ücreti10.138,43 % 0,85801746Hisse Senedi Komisyonu610,62 % 0,0516769Tahvil Bono Komisyonu2,89 % 0,00024458Gecelik Ters Repo Komisyonu138,65 % 0,01173398Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu675,85 % 0,05719733Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.020 % 0,17095302Diğer Giderler4.272,71 % 0,36160035TOPLAM GİDERLER20.500,36 % 1,73494978DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.181.611,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899143BIST