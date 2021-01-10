NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri252,21 % 0,02703796Bağımsız Denetim Ücreti1.558 % 0,16702409Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri355 % 0,03805748Fon Yönetim Ücreti7.998,27 % 0,85744784Hisse Senedi Komisyonu389,3 % 0,04173458Tahvil Bono Komisyonu25,08 % 0,00268868Gecelik Ters Repo Komisyonu67,52 % 0,00723843Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu582,34 % 0,06242927Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu141,01 % 0,01511686Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.020 % 0,21655241Diğer Giderler4.003,36 % 0,42917686TOPLAM GİDERLER17.392,09 % 1,86450444DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ932.799,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899145BIST